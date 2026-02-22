اب عوام حکمرانوں کے چہروں کو پہچاننے لگے ہیں :ندیم اکرم چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ اب عوام حکمرانوں کے چہروں کو پہچاننے لگے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے جس کی وجہ سے معاشرہ ترقی نہیں کر رہا ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔
جب تک انصاف کی فراہمی کو یقینی نہیں بنایا جائے گا اس وقت تک کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کرے گا ایک طرف تو ہم ان سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں دوسری طرف نہ یہاں پر اسلام نظر آتا ہے۔ اور نہ ہی جمہوریت لہذا اس کے نام کے ساتھ سے اسلامی جمہوریہ کاٹ دیا جائے صرف پاکستان رکھا جائے ۔