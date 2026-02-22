صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینو کا باغ تباہ کرنے پر چاربھائیوں کیخلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کوٹمومن کی بکھو بی بی نے پولیس کو بتایا کہ اس نے خاوند کے ساتھ مل کر اپنے باغ میں کینو کی فصل کاشت کی تھی کہ دیہہ کے صالحون اور اسکے بھائیوں نے باغ میں اضافی پانی چھوڑ دیا جس سے بھاری مالیت کی فصل تباہ ہو گیا، پولیس نے مقدمہ د ر کر کے ان کے خلاف کاروائی شروع کر دی۔

