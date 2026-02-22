صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسان پس کر رہ گیا ،کوئی پرسان حال نہیں :مہر غلام رسول

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر کسان بورڈ پاکستان مہر غلام رسول نے کہا ہے کہ زرعی ملک میں کسان پس کر رہ گیا ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں جس کی وجہ سے کسان اپنی زرعی زمینوں کو فروخت کر کے وہاں پر کالونیاں بنانے پر مجبور ہے۔

اگر اسی طرح زرعی رقبے ختم ہوتے گئے تو پاکستان میں زرعی اجناس کی قلت بڑھ جائے گی کاشتکاروں کے لیے پیدوار کے موجودہ بھاؤ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے اس سے کاشتکار پس کر رہ گیا ہے کیونکہ ان کی لاگت بھی پوری نہیں ہو رہی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس سلسلہ میں ایسے اقداماتاٹھائے جس سے کاشت کاراپنی لاگت تو کم از کم پوری کر سکے رمضان المبارک کے مقدس مہینہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آلو 100 روپے کے پانچ کلو مل رہے ہوں۔ ان حالات میں جب آلو کا کاشتکار رلے گا تو یہ یقیناً مستقبل میں وہ یہ سبزی کاشت نہیں کرے گا جس سے آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی بڑھے گی ۔

 

