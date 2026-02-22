کریانے والے کو مال ہی مہنگا ملے گا تو ظاہر ہے وہ حکومتی ریٹ پر فروخت نہیں کرے گا :ناصر محمود سہگل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ کوئی بھی کریانہ والا گراں فروشی نہیں کرتا جب ایک کریانے والے کو مال ہی مہنگا ملے گا تو ظاہر ہے وہ حکومتی ریٹ پر فروخت نہیں کرے گا۔
مگر دیکھا جاتا ہے کہ انتظامیہ اور حکومت بڑے مگر مچھوں کو پکڑنے کی بجائے چھوٹے کریانہ والوں کو بھاری جرمانے دکانیں سیل کرنے اور ایف آئی آر دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی یہ ظلم ہے پہلے انتظامیہ اور حکومت سپلائی چین درست کرے اور جو نرخ سپلائی کے دوران کریانہ والوں کو دیے جائیں اس سے کسی بھی اشیاء پر ایک یا دو روپے کا مارجن دے کر انہیں اشیاء فروخت کرنے کی اجازت دی جائے مگر دیکھا جا رہا ہے کہ انتظامیہ آئے روز کسی نہ کسی کرانے فروش کی دکان کو سیل کر رہی ہے یا پھر انہیں جرمانے کر رہی ہے یہ ظلم کے مترادف ہے۔