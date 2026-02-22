غریب کو بیوٹیفکیشن سے کوئی غرض نہیں اس کا مسئلہ روٹی کا ہے :ملک اشرف برہان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی و سماجی رہنما ملک اشرف برہان نے کہا کہ غریب کو بیوٹیفکیشن سے کوئی غرض نہیں اس کا مسئلہ روٹی کا ہے جسے حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت غربت کے خاتمے پر توجہ دینے کی بجائے غریبوں کو بھکاری بنا رہی ہے کہیں پر بے نظیر انکم فوڈ سکیم کے تحت کھربوں روپیہ دیا جا رہا ہے۔
تو کہیں زکوٰۃ سے غریبوں کی مدد کر کے انہیں بھکاری بننے پر مجبور کیا جا رہا ہے اسی طرح بیت المال سے امداد دی جا رہی ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے ان پروگرامز پر جو رقم خرچ کی جا رہی ہے اس رقم سے صنعتیں لگا کر ان کارخانوں میں امداد لینے والوں کو نوکریاں دی جائیں تاکہ ملک سے غربت ختم ہو مگر حکومت ایسا نہیں کرے گی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب ہم بے نظیر انکم فوڈ سکیم زکوۃ اور بیت المال کے اس طریقہ سے لوگوں کی امداد کریں گے تو انہیں ووٹ ملے گا ۔