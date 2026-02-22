معروف ماہر تعلیم ڈاکٹر پروفیسر ہارون الرشید تبسم کی طبیعت ناساز، لاہور منتقل
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ملک کے معروف ماہر تعلیم، شاعر، ادیب اور کمپیئر ڈاکٹر پروفیسر ہارون الرشید تبسم کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے اور انہیں عارضہ قلب کے باعث انتہائی تشویش ناک حالت میں لاہور منتقل کیا گیا ہے ۔
ذرائع کے مطابق منتقل کرنے کے باوجود انہیں بنیادی طبی سہولتیں میسر نہ ہو سکیں، جس پر حکومت کی جانب سے عام شہریوں اور علمی خدمات انجام دینے والے افراد کے لیے علاج معالجے کی بہتر سہولتوں کی فراہمی پر سوالات اٹھ گئے ہیں۔ڈاکٹر پروفیسر ہارون الرشید تبسم پاکستان کے مایہ ناز اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں ان کے شاگرد انسانی خدمت کے لیے سرگرم ہیں۔ وہ نہ صرف ایک استاد بلکہ شفیق انسان کے طور پر جانے جاتے ہیں اور گزشتہ 50 سال سے سول ڈیفنس میں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔انہوں نے علمی دنیا میں لا تعداد کتابیں تصنیف کی ہیں اور تقریباً ہر شعبے پر ان کے تحقیقی و ادبی کام موجود ہیں۔ شہری حلقوں اور تعلیمی حلقوں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند اور طویل عمر عطا کرے تاکہ وہ ملک و انسانیت کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں۔