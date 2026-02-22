صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکو مت نے کمز ور طبقات کی معاو نت کیلئے رمضا ن پیکج کا آغاز کیا :قدرت اﷲ بھٹی

  • سرگودھا
حکو مت نے کمز ور طبقات کی معاو نت کیلئے رمضا ن پیکج کا آغاز کیا :قدرت اﷲ بھٹی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی و سماجی رہنما قدرت اﷲ بھٹی نے کہا کہ نے کہا ہے کہ حکو مت نے کمز ور طبقات کی معاو نت کیلئے رمضا ن پیکج کا آغاز کیا ہے ڈیجیٹل والٹ سے ا مدا د کی منتقلی سے سحر و افطار کے دستر خوا ن کی رو نقیں قائم ہو ں گی۔

مسلم لیگ ن کی حکو مت ہر ممکن طریقہ سے عوا م کو ریلیف کی فراہمی بہتر ی کیلئے متحر ک ہے حکومتی کا ر کر د گی سے سیاسی مخالفین بر ی طرح خوف زد ہ ہیں عوا م کو ریلیف کی فراہمی کو یقینی بنا نے اور ا ن کے مسائل کے حل کا یہ سلسلہ جا ر ی ر ہے گا

 

