نیو سیٹلائٹ ٹاؤن میں مستحق اور روزہ دار افراد کے لیے فری سحری کا اہتمام

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے شعبہ خدمتِ خلق سرگودھا کے زیرِ اہتمام نیو سیٹلائٹ ٹاؤن میں مستحق اور روزہ دار افراد کے لیے فری سحری کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں شہریوں نے سحری پوائنٹ سے استفادہ کیا۔

اس موقع پر جنرل سیکرٹری مرکزی مسلم لیگ رائے منیر احمد کھرل نے سحری پوائنٹ کا دورہ کیا، انتظامات کا جائزہ لیا اور موقع پر موجود کارکنان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کارکنان کے جذبہ خدمت کو سراہتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عوام کی خدمت کرنا ہماری اولین ترجیح ہے اور یہ سلسلہ ضلع بھر میں تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کا شعبہ خدمتِ خلق مستحقین تک سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے اور آئندہ دنوں میں مزید مقامات پر بھی سحری و افطار پوائنٹس قائم کیے جائیں گے ۔

 

