بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار ، چرس برآ مد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف کی ہدایات منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ ساجد شہید سب انسپکٹر شیر محمد نے ٹیم کے ہمراہ کامیاب کاروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش سلطان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔
جس کے قبضہ سے 1کلو 100 گرام چرس تھانہ کڑانہ پولیس بدنام زمانہ منشیات فروش زاہد کو گرفتار کرکے آئس 220 گرام برآمد کر لی ملزمان کے خلاف منشیات فروشی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا۔