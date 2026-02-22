حکومت نے معاشی حالات کو گھمبیر بنا دیا :عامر سلطان چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق رکن قومی اسمبلی چودھری عامر سلطان چیمہ نے کہا ہے کہ حکومت نے معاشی حالات کو اس قدر گھمبیر بنا دیا ہے کہ لوگ گھر کا سامان فروخت کر کے گزر بسر کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔
رہی سہی کسر چھوٹے کاروباری حضرات کو پیرا فورس کے ذریعے بے روزگار کر کے پوری کی جا رہی ہے ان حالات میں موجودہ حکومت کے لیے عوام کے دلوں سے بد دعائیں ہی نکل رہی ہیں اس وقت ہر شہری معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہے اور ان کا گزر بسر مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے صرف ہمارے حلقہ میں 500 سے زائد والدین نے اپنے بچوں کو سکول سے اٹھا کر مزدوری پر لگا دیا ہے تاکہ گھر کا گزر بسر ہو سکے ۔