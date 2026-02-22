صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قانون پر عمل درآمد کروانے کیلئے حکومت کو سختی کرنا پڑ رہی :عبدالرزاق ڈھلوں

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق رکن پنجاب اسمبلی عبدالرزاق ڈھلوں نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جس طرح قانون پر عمل درآمد کروانے کیلئے حکومت کو سختی کرنا پڑ رہی ہے اس سے یقینا عوام کو مستقبل قریب میں فائدہ ہوگا اب وزیراعلی کی جانب سے گاڑیوں سکول کالجز ہسپتال شاپنگ مالز مارکیٹس میں آتش زدگی سے بچنے کیلئے فوری اقدامات کرنے کے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں یہ عوام کے حق میں بہتر ہیں۔

 قبل ازیں جب ہیلمٹ کی پابندی کو لازمی قرار دیا گیا تو لوگوں نے بڑا واویلا کیا۔ اور اب دیکھ لیں 90 فیصد سے زائد لوگ ہیلمٹ پہن کر موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور اس سے حادثات میں بھی نمایاں کمی آئی ہے ۔

 

