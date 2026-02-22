صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برائلر کی قیمت میں اضافہ‘انتظامیہ فوٹو سیشن تک محدود

برائلر کی قیمت میں اضافہ‘انتظامیہ فوٹو سیشن تک محدود فارموں سے مال مہنگا ملتا ہے ،سرکاری نرخ پر فروخت نقصان دہ ہے :دکاندار

کلورکوٹ (نمائندہ دنیا ) مقامی انتظامیہ کی غیر دلچسپی کے باعث برائلر گوشت جو سرکاری نرخ 457روپے فی کلو ہے‘ 550سے 560روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے ۔ اس اضافے سے غریب گاہک پریشان ہیں جبکہ انتظامیہ صرف فوٹو سیشن تک محدود رہی اور عملی طور پر نرخوں کو کنٹرول نہ کر سکی۔شہریوں نے ڈی سی بھکر سے اپیل کی کہ ماہ مقدس میں برائلر گوشت کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے اور سرکاری نرخوں پر فروخت یقینی بنائی جائے ۔ برائلر گوشت بیچنے والوں کا کہنا ہے کہ فارموں سے مال مہنگا ملتا ہے اور اخراجات نکالنے کے بعد گوشت 500 روپے سے اوپر پڑتا ہے ، اس لیے 457 روپے والے سرکاری نرخ پر فروخت نقصان دہ ہے ۔بیچنے والوں نے کہا کہ انتظامیہ اگر کم ریٹ پر زندہ مرغیاں فراہم کرے تو وہ سرکاری نرخ پر گوشت فروخت کرنے کے قابل ہوں گے ۔

 

