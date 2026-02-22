صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
پھل و سبزی کی قیمتیں بڑھ گئیں ، لو گوں کو مشکلات ڈی سی بھکر پھل و سبزی کی سرکاری ریٹ پر فروخت کو یقینی بنائیں :شہری

کلورکوٹ (نمایندہ دنیا ) گوشت کی ہڑتال کے ساتھ پھل و سبزی کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ ٹماٹر، مٹر، پالک، ادرک، سبز مرچ سمیت دیگر سبزیاں اور سیب، کیلا، اسٹابری، امرود جیسے پھل مہنگے فروخت ہو رہے ہیں۔شہریوں نے مطالبہ کیا کہ ڈی سی بھکر پھل و سبزی کی قیمتیں کنٹرول کریں اور سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق فروخت کو یقینی بنائیں۔ پھل و سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ منڈی سے مال مہنگا ملتا ہے ، کمیشن اور لوڈنگ کے اخراجات شامل ہیں، اس لیے سرکاری نرخوں پر فروخت نقصان دہ ہے ۔بیچنے والوں نے کہا کہ اگر حکومت انتظامیہ کم ریٹ پر مال فراہم کرے تو وہ سرکاری نرخ پر فروخت کر سکیں گے ، ورنہ نرخ لسٹ پر عمل ممکن نہیں۔

 

