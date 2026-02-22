صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال خوشاب کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

  • سرگودھا
کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال خوشاب کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال خوشاب کا دورہ، سہولیات کا جائزہایمرجنسی، میل و فی میل وارڈز، گائنی وارڈ، ٹراما سنٹر اور دیگر شعبہ جات کا دورہ

خوشاب (نمائندہ دُنیا )کمشنر سرگودھا حافظ شوکت علی نے ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کے ہمراہ ڈی ایچ کیو ہسپتال خوشاب کیمپس ٹوکابھی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر خوشاب چودھری ضیا اللہ، ڈیوٹی ڈاکٹرز اور پیرافورس کے افسران بھی موجود تھے ۔کمشنر نے ایمرجنسی، میل و فی میل وارڈز، گائنی وارڈ، ٹراما سنٹر اور دیگر شعبہ جات کا دورہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی میڈیسن اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ڈاکٹرز اور نرسز کی حاضری بھی چیک کی۔کمشنر سرگودھا نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے فری میڈیسن ویژن کو ہر صورت عملی جامہ پہنایا جائے گا اور مریضوں کو معیاری و بروقت طبی سہولیات فراہم کرنا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے ہسپتال میں صفائی کے مزید بہتر اقدامات کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد سیوریج اپ گریڈیشن کا 23 ارب کا پیکیج شروع، دومراحل میں تکمیل جون 2027 تک ہوگی

کمشنر کا جھنگ کا دورہ، سویٹ ہوم کے بچوں میں تحائف تقسیم

ٹوبہ : ڈی سی کا رمضان نگہبان بازار کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا

چنیوٹ:سلمیٰ بٹ کا رمضان بازار اور نگہبان پروگرامز کا دورہ

ڈی جی ایف ڈی اے کی شہری مسائل حل کرنے کی ہدایت

ڈی سی کا رمضان سہولت بازار جھنگ روڈ کا دورہ، قیمتوں کا جائزہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل