کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال خوشاب کا دورہ، سہولیات کا جائزہ
کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال خوشاب کا دورہ، سہولیات کا جائزہایمرجنسی، میل و فی میل وارڈز، گائنی وارڈ، ٹراما سنٹر اور دیگر شعبہ جات کا دورہ
خوشاب (نمائندہ دُنیا )کمشنر سرگودھا حافظ شوکت علی نے ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کے ہمراہ ڈی ایچ کیو ہسپتال خوشاب کیمپس ٹوکابھی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر خوشاب چودھری ضیا اللہ، ڈیوٹی ڈاکٹرز اور پیرافورس کے افسران بھی موجود تھے ۔کمشنر نے ایمرجنسی، میل و فی میل وارڈز، گائنی وارڈ، ٹراما سنٹر اور دیگر شعبہ جات کا دورہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی میڈیسن اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ڈاکٹرز اور نرسز کی حاضری بھی چیک کی۔کمشنر سرگودھا نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے فری میڈیسن ویژن کو ہر صورت عملی جامہ پہنایا جائے گا اور مریضوں کو معیاری و بروقت طبی سہولیات فراہم کرنا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے ہسپتال میں صفائی کے مزید بہتر اقدامات کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ۔