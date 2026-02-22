صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ:قصابوں کی ہڑتال‘شہری گوشت کی قلت کا شکار

  • سرگودھا
بھیرہ:قصابوں کی ہڑتال‘شہری گوشت کی قلت کا شکار

بھیرہ:قصابوں کی ہڑتال‘شہری گوشت کی قلت کا شکارسرکاری نرخوں کی خلاف ورزی پر جرمانے ، تھانہ میں مقدمہ درج

بھیرہ (نامہ نگار )تحصیل بھیرہ میں سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی پر قصابوں کے خلاف پیرا فورس کے کریک ڈاؤن کے بعد شہر میں قصاب احتجاجاً ہڑتال پر چلے گئے ، جسکے باعث شہریوں کو گوشت کی خریداری میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ذرائع کے مطابق پرائس کنٹرول مجسٹریٹ انفورسمنٹ رانا تنزیل الرحمان نے انوسٹی گیشن افیسر طلحہ رئیس اور رانا انس کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں میں اچانک چھاپے مارے ۔ کارروائی کے دوران مقررہ سرکاری نرخ 800 روپے فی کلو کے بجائے 1200 روپے فی کلو بڑا گوشت فروخت کرنے پر قصابوں کو جرمانہ کیا گیا اور ایک قصاب کے خلاف تھانہ بھیرہ میں مقدمہ درج کروا دیا گیا۔رانا تنزیل الرحمان نے کہا کہ حکومت کی مقرر کردہ قیمتوں پر عملدرآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا نوشہرہ ورکاں ہسپتال ، سہولت بازار کا دورہ

گجرات :انسانی سمگلنگ کے خلاف آگاہی سیمینار اور واک

خواتین فاطمتہ الزہرہ ؓ کی حیات طبیہ سے استفادہ کریں:علما

ڈسکہ: 5افراد نے میاں بیوی کو تشدد کانشانہ بنا ڈالا

قتل واقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم کی نشاندہی پر اسلحہ برآ مد

تتلے عالی:پو لیس پر فائرنگ ، 3 منشیات فروش گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل