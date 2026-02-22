بھیرہ:قصابوں کی ہڑتال‘شہری گوشت کی قلت کا شکار
بھیرہ:قصابوں کی ہڑتال‘شہری گوشت کی قلت کا شکارسرکاری نرخوں کی خلاف ورزی پر جرمانے ، تھانہ میں مقدمہ درج
بھیرہ (نامہ نگار )تحصیل بھیرہ میں سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی پر قصابوں کے خلاف پیرا فورس کے کریک ڈاؤن کے بعد شہر میں قصاب احتجاجاً ہڑتال پر چلے گئے ، جسکے باعث شہریوں کو گوشت کی خریداری میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ذرائع کے مطابق پرائس کنٹرول مجسٹریٹ انفورسمنٹ رانا تنزیل الرحمان نے انوسٹی گیشن افیسر طلحہ رئیس اور رانا انس کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں میں اچانک چھاپے مارے ۔ کارروائی کے دوران مقررہ سرکاری نرخ 800 روپے فی کلو کے بجائے 1200 روپے فی کلو بڑا گوشت فروخت کرنے پر قصابوں کو جرمانہ کیا گیا اور ایک قصاب کے خلاف تھانہ بھیرہ میں مقدمہ درج کروا دیا گیا۔رانا تنزیل الرحمان نے کہا کہ حکومت کی مقرر کردہ قیمتوں پر عملدرآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔