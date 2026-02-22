کالاباغ:گوشت مہنگے داموں فروخت، شہری پریشان
کالاباغ:گوشت مہنگے داموں فروخت، شہری پریشانمٹن اور بیف کی قیمتیں بڑھ گئیں، عوام کا کمشنر سرگودھا سے فوری نوٹس کا مطالبہ
کالاباغ (نمائندہ دنیا ) کالاباغ میں سرکاری نرخ نامے کے برعکس گوشت مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے ، جس پر عوامی حلقوں نے کمشنر سرگودھا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ذرائع کے مطابق کالاباغ اور دیگر علاقوں میں قصاب اپنی من مانیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور مقررہ سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گوشت فروخت کر رہے ہیں۔ مٹن اور بیف کی قیمتوں میں اضافہ برقرار ہے ، بکرے کا گوشت 2,500روپے فی کلو جبکہ بڑا گوشت 900 روپے فی کلو کے بجائے 1,200 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے ۔عوامی اور سماجی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کمشنر سرگودھا فوری نوٹس لیتے ہوئے سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں تاکہ شہریوں کو مناسب نرخوں پر گوشت دستیاب ہو۔