نگہبان رمضان پروگرام عوام کیلئے ریلیف:مسلم لیگ ن عوام کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے بھرپور ریلیف فراہم کیا جا رہا

خوشاب (نمائندہ دُنیا )پاکستان مسلم لیگ (ن) لائرز فورم ضلع خوشاب کے صدر چوہدری ارشد محمود ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا نگہبان رمضان پروگرام مسلم لیگی حکومت کا روزے داروں کے لیے ایک خوبصورت تحفہ ہے ۔انہوں نے بتایا کہ پروگرام کے تحت عوام کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے بھرپور ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے ، جس سے مسلم لیگ(ن) اور عوام کے درمیان اعتماد مزید مستحکم ہوا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکمت عملی اور جراتمندانہ اقدامات نے حکومت کو ورثے میں ملے بحرانوں پر قابو پانے اور ملکی معیشت کو بہتر بنانے میں مدد دی ہے ۔چوہدری ارشد محمود نے واضح کیا کہ حکومت مخالف قوتیں جتنا چاہیں زور لگائیں، مگر مسلم لیگ(ن) کی حکومت مضبوط بنیادوں پر قائم ہے اور معاشی و اقتصادی محاذ پر کامیابیاں حاصل کر رہی ہے ۔

 

