چائے نہ دینے پر ہوٹل میں فائرنگ، مالک کا بیٹا زخمی
واں بھچراں (نمائندہ دنیا )نواحی علاقہ چھدرو کے رہائشی عبدالواحد خان اور اس کے ساتھی واں بھچراں لاری اڈا پر واقع انور ہوٹل پر آئے اور ہوٹل مالک کے بیٹے سرور سے چائے بنانے کو کہا۔ سرور نے جواب دیا کہ ماہ رمضان کے باعث ہوٹل بند ہے اور وہ خود بھی روزہ دار ہے ۔اس پر عبدالواحد تلخ ہو گیا اور ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا، لیکن کچھ دیر بعد واپس آ کر سرور سے حساب لیا اور فائرنگ شروع کر دی۔ ایک ساتھی نے سرور کے سر پر پستول کا بٹ مار کر اسے گرا دیا۔ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ۔ واں بھچراں پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمی سرور کو ہسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے رانا انور کی مدعیت میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔