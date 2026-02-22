صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
موچھ:کسانوں کا تھل نہر ون آر اور ٹو آر فوری چلانے کا مطالبہ پانی کی کمی سے گندم کی تیار فصل کو نقصان پہنچ رہا ہے ،حکام سے نو ٹس کا مطالبہ

ٍموچھ (نمائندہ دنیا) کسان رہنماؤں حبیب اللہ خان، ملک رفیع اللہ اور دیگر نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تھل نہر کے باوجود ون آر اور ٹو آر نہروں میں پانی ابھی تک نہیں چھوڑا گیا، جس سے گندم کی تیار فصل کو نقصان پہنچ رہا ہے ۔انہوں نے ڈپٹی کمشنر میانوالی اور ایس ای۔نہر تھل سے پرزور مطالبہ کیا کہ کسانوں کو مزید معاشی استحصال سے بچانے کیلئے ون آر اور ٹو آر نہروں کو فوری طور پر چالو کیا جائے تاکہ کاشتکار اپنی لہلاتی فصلوں کو سیراب کر کے اپنا سرمایہ محفوظ کر سکیں۔

 

