فوڈ سیفٹی ٹیم کاچھاپہ ،مضر صحت سرخ مرچ پاؤڈر برآمد مصنوعی رنگ مکس کیا گیا ،جو دل کے امراض اور کینسر کا سبب بن سکتی ہے
سلانوالی (نمائندہ دنیا )سلانوالی میں ڈاکٹر عبدالرحمٰن نے فوڈ سیفٹی ٹیم کے ہمراہ گرین ٹاؤن کے قریب مصالحہ جات کے ایک سٹور پر چھاپہ مار کر بڑی مقدار میں مضر صحت سرخ مرچ پاؤڈر برآمد کیا۔لیب رپورٹ کے مطابق برآمد ہونے والی مرچ میں مصنوعی رنگ مکس کیا گیا تھا جو دل کے امراض اور کینسر جیسے موزی امراض کا سبب بن سکتی ہے ۔فوڈ سیفٹی آفیسر نے مرچ پاؤڈر قبضہ میں لے کر سٹور مالک عدنان اقبال ولد محمد اقبال سکنہ محلہ ظفر آباد کے خلاف تھانہ سلانوالی میں مقدمہ درج کر دیا۔