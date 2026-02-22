صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ سیفٹی ٹیم کاچھاپہ ،مضر صحت سرخ مرچ پاؤڈر برآمد مصنوعی رنگ مکس کیا گیا ،جو دل کے امراض اور کینسر کا سبب بن سکتی ہے

سلانوالی (نمائندہ دنیا )سلانوالی میں ڈاکٹر عبدالرحمٰن نے فوڈ سیفٹی ٹیم کے ہمراہ گرین ٹاؤن کے قریب مصالحہ جات کے ایک سٹور پر چھاپہ مار کر بڑی مقدار میں مضر صحت سرخ مرچ پاؤڈر برآمد کیا۔لیب رپورٹ کے مطابق برآمد ہونے والی مرچ میں مصنوعی رنگ مکس کیا گیا تھا جو دل کے امراض اور کینسر جیسے موزی امراض کا سبب بن سکتی ہے ۔فوڈ سیفٹی آفیسر نے مرچ پاؤڈر قبضہ میں لے کر سٹور مالک عدنان اقبال ولد محمد اقبال سکنہ محلہ ظفر آباد کے خلاف تھانہ سلانوالی میں مقدمہ درج کر دیا۔

 

