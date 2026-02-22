صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوسربازی کے ذریعے نشہ آور چا ئے پلا کر قیمتی موبائل اور بھاری رقم لوٹ لی

  • سرگودھا
نوسربازی کے ذریعے نشہ آور چا ئے پلا کر قیمتی موبائل اور بھاری رقم لوٹ لی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نوسر بازوں نے تنہا معذو ر شخص کو شادی کا لالچ دے کر نوسربازی کے ذریعے نشہ آور چا ئے پلا کر قیمتی موبائل اور بھاری رقم لوٹ لی۔

38شمالی میں احمد خان کو اﷲ بخش اسکی بیوی رقیہ ، بیٹی کلثوم، و دیگر نے احمد خان جو کہ معذور اور ضعیف بھی ہے سے ایک طلاق یافتہ خاتون کی شادی کروانے کا جھانسہ دے کر چائے میں نشہ آور گولیاں ملائیں جسے پیتے ہی اسکی حالت غیر ہوگئی، جبکہ ملزمان اس کی جیب سے ہزاروں روپے کی نقدی اور اقیمتی موبائل نکا ل کر رفوچکر ہو گئے۔ ، اطلاع ملنے پر پولیس نے چھ نامزد افراد جن میں تین خواتین بھی شامل ہیں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔

 

