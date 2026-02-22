غیر معیاری مصالحہ جات کی فروخت ، شہریوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ
غیر معیاری مصالحہ جات کی فروخت ، شہریوں کا نوٹس لینے کا مطالبہخصوصی ٹیموں کے باوجود کارروائیاں نہ ہو سکیں، من مانے نرخوں پر تشویش
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)شہر اور گردونواح میں غیر معیاری اور مضر صحت مصالحہ جات کی فروخت کا دھندہ عروج پر پہنچ گیا ہے ، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے اعلان کردہ اقدامات تاحال مؤثر ثابت نہ ہو سکے ۔ذرائع کے مطابق ضلعی انتظامیہ نے رمضان المبارک سے ایک روز قبل ملاوٹ اور مضر صحت اشیائے خورونوش کی فروخت کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹیموں کی تشکیل کا اعلان کیا تھا، تاہم عملی طور پر اس حوالے سے خاطر خواہ کارروائیاں سامنے نہیں آ سکیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کے باعث نہ صرف غیر معیاری مصالحہ جات کی فروخت میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ دکاندار من مانے نرخ بھی وصول کر رہے ہیں۔ سستے بازاروں اور عام مارکیٹوں میں خوبصورت پیکنگ کے ساتھ فروخت ہونے والے یہ مصالحہ جات انسانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں۔عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کمشنر سرگودھا اور ڈپٹی کمشنر سرگودھا فوری طور پر صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے ملاوٹ مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی کو یقینی بنائیں تاکہ شہریوں کو معیاری اور محفوظ اشیائے خورونوش کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے۔