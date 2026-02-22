صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کیخلاف آ پریشن ،سامان اپنے قبضے میں لے لیا

  • سرگودھا
تجاوزات کیخلاف آ پریشن ،سامان اپنے قبضے میں لے لیا پختہ تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا، عملہ اور تاجرو ں میں تلخ کلامی ہوئی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) انکروچمنٹ ڈیپارٹمنٹ اور پیرا کی مشترکہ ٹیمیں ہفتہ کے روز بھی تجاوزات کے خلاف متحرک رہیں گزشتہ روز شعبہ انکروچمنٹ اور پیرا فورس کی ٹیموں نے مختلف بازاروں میں کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں تجاوز کیا گیا سامان اپنے قبضے میں لے لیا، جبکہ پختہ تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا، اس موقعہ پر عملہ اور تجاوز کرنے والوں کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوتی رہی، عملہ انکروچمنٹ نے مچھلی والی گلی، چوڑیاں والی گلی سے بھی تجاوزات ختم کروا دی۔

 

