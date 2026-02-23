اغوا کا مقدمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حصول ملازمت کیلئے انٹرویو دینے گھر سے نکلنے والی 23 سالہ دوشیزہ معروشہ طاہر کے اچانک لاپتہ ہو جانے پر پولیس نے اغواء کے شبہ میں مقدمہ درج کر لیا ۔
تفصیل کے مطابق اربن ایریا کے علاقہ محبوب کالونی سے 23 سالہ دوشیزہ حصول ملازمت کیلئے انٹرویو دینے گھر سے نکلی اور رات گئے تک واپس گھر نہ لوٹی جس کا کوئی سراغ نہ ملنے پر نے دوشیزہ کے والدہ نے بیٹی کے زیادتی کی نیت سے اغواء کا خدشہ ظاہر کیا ہے جس پر پولیس تھانہ اربن ایریا نے لاپتہ دوشیزہ کی والدہ ناعمہ طاہر کی مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف دوشیزہ کے اغواء کا مقدمہ درج کرلیا اور مغوعیہ کی تلاش میں مصروف تفتیش ہے ۔