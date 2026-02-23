صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہ صیام میں دل کھول کر مستحقین کی مدد کریں،پروفیسر ساجد غوری

  • سرگودھا
ماہ صیام میں دل کھول کر مستحقین کی مدد کریں،پروفیسر ساجد غوری

پھلروان(نمائندہ دنیا )پھلروان(نامہ نگار) پروفیسر ساجد غوری نے کہا ہے کہ رحمتوں، برکتوں اور بخشش والا مہینہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے ، اﷲ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے اس نے ہمیں ہماری زندگی میں رمضان پھر عطاء کیا ہے ، پھلروان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ساجد غوری نے کہا کہ ماہ صیام میں دل کھول کر مستحقین کی مدد کریں۔

 کسی ضرورت مند کے کام آنا بڑی نیکی ہے ، انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے ، بڑھتی ہوئی مہنگائی سے غریب مزدور محنت کش شدید متاثر ہیں، انہوں نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کرنے والوں کو یاد رکھنا ہو گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سپریم کورٹ ، بزرگ مجرم کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل

جڑواں شہروں میں بھکاریوں کیخلاف کریک ڈائون، 452گرفتار

اسلام آباد، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 5ون وہیلرز گرفتار

اسلام آباد میں سرچ آپریشنز ،86مشکوک افراد تھانے منتقل

طلبہ کی فلاح و بہبود،تعلیمی ترقی حکومت کی اولین ترجیح،فیصل راٹھور

دہشتگردی کے خاتمہ کیلئے قوم فوج کے ساتھ،گورنر پنجاب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ