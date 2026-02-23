ریلیف دینے کیلئے تمام تر وسائل بروئے کارلائے جارہے ہیں، خرم شہزاد
بھلوال(نمائندہ دنیا) انچارج سہولت بازار بھلوال ملک خرم شہزاد نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں وزیر اعلی پنجاب مریم نوازشریف اور کمشنر سرگودہا حافظ شوکت علی کی ہدایات کے مطابق عوام کو ہر طرح کا ریلیف دینے کیلئے تمام تر وسائل بروئے کارلائے جارہے ہیں تاکہ عوام رمضان المبارک کے ان ایام میں سہولت بازار سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہوسکیں اور ریلیف حاصل کرسکیں
یہ بات انہوں نے نمائندہ سے گفتگوکرتے ہوئے کہی اس موقع پر چوہدری فیصل گجر بھی انکے ہمراہ تھے ملک خرم شہزاد نے کہا کہ کریانہ اسٹور میں دستیاب اشیاء خوردونوش کے ریٹ اور وزن چیک کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ عوام کو سہولت بازار بھلوال سے معیاری اور مقررکردہ نرخوں کے مطابق اشیاء خواہ وہ کریانہ کی اشیاء ہوں۔
،سبزی،گوشت بارعایت میسر آسکیں انہوں نے کہا کہ مسافروں اور دیگر نادار افراد کیلئے سہولت بازار میں افطاری دسترخوان کا اہتمام بھی کیا گیا ہے تاکہ حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق روزہ داروں کی افطاری کا اہتمام کرکے زیادہ سے زیادہ اجر ثواب حاصل ہوسکے ۔