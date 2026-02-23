صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلیف دینے کیلئے تمام تر وسائل بروئے کارلائے جارہے ہیں، خرم شہزاد

  • سرگودھا
ریلیف دینے کیلئے تمام تر وسائل بروئے کارلائے جارہے ہیں، خرم شہزاد

بھلوال(نمائندہ دنیا) انچارج سہولت بازار بھلوال ملک خرم شہزاد نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں وزیر اعلی پنجاب مریم نوازشریف اور کمشنر سرگودہا حافظ شوکت علی کی ہدایات کے مطابق عوام کو ہر طرح کا ریلیف دینے کیلئے تمام تر وسائل بروئے کارلائے جارہے ہیں تاکہ عوام رمضان المبارک کے ان ایام میں سہولت بازار سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہوسکیں اور ریلیف حاصل کرسکیں

 یہ بات انہوں نے نمائندہ سے گفتگوکرتے ہوئے کہی اس موقع پر چوہدری فیصل گجر بھی انکے ہمراہ تھے ملک خرم شہزاد نے کہا کہ کریانہ اسٹور میں دستیاب اشیاء خوردونوش کے ریٹ اور وزن چیک کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ عوام کو سہولت بازار بھلوال سے معیاری اور مقررکردہ نرخوں کے مطابق اشیاء خواہ وہ کریانہ کی اشیاء ہوں۔

،سبزی،گوشت بارعایت میسر آسکیں انہوں نے کہا کہ مسافروں اور دیگر نادار افراد کیلئے سہولت بازار میں افطاری دسترخوان کا اہتمام بھی کیا گیا ہے تاکہ حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق روزہ داروں کی افطاری کا اہتمام کرکے زیادہ سے زیادہ اجر ثواب حاصل ہوسکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سپریم کورٹ ، بزرگ مجرم کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل

جڑواں شہروں میں بھکاریوں کیخلاف کریک ڈائون، 452گرفتار

اسلام آباد، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 5ون وہیلرز گرفتار

اسلام آباد میں سرچ آپریشنز ،86مشکوک افراد تھانے منتقل

طلبہ کی فلاح و بہبود،تعلیمی ترقی حکومت کی اولین ترجیح،فیصل راٹھور

دہشتگردی کے خاتمہ کیلئے قوم فوج کے ساتھ،گورنر پنجاب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ