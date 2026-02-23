بجلی کے بلز گھروں پر پہنچانے کی بجائے محلے کی دکانوں ریڑ ھیو ں پر پھینکنا معمول بن چکا
کندیاں(نمائندہ دنیا) کندیاں شہر میں بجلی کے بلوں کی تقسیم پر معمور عملہ کی من مانیاں صارفین کو انکے بجلی کے بلز گھروں پر پہنچانے کی بجائے محلے کی دکانوں ،ریڑھیوں پر پھینکنا معمول بن چکاہے جس کی وجہ سے اکثر اوقات بل گم ھو جاتے ہیں۔
بلز بروقت نہ ملنے پر کئی غریب صارفین کو جرمانوں کے ساتھ اضافی رقم جمع کروانا پڑ جاتی ھے اس سلسلہ میں کئی مرتبہ شہریوں نے واپڈا حکام کو زبانی و تحریری شکایات پیش کیں لیکن محکمہ کی طرف سے کوئی عملی پیش رفت دیکھنے میں نہیں آء بروقت بجلی کا بل نہ ملنے پر اضافی جرمانے کی رقم ادا کرنا پڑتی ہے انہوں نے محکمہ واپڈا کے اعلی حکام سے مطالبہ کیا ھے کہ کندیاں میں بلوں کی تقسیم پر تعینات محکمہ واپڈا کے عملے کو ھدایت کی جائے کہ وہ صارفین بجلی کے بل ان کے گھروں تک پہنچائیں تاکہ شہریوں کو اضافی جرمانوں کے بوجھ سے نجات مل سکے ۔