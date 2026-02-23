صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان راشن میں اب تک 120خاندانوں کو راشن گھر پہنچا چکے ،عیسی خیل خدمتِ خلق

  • سرگودھا
داؤدخیل(نماندہ دنیا)الفلاح یوتھ فاؤنڈ یشن عیسی خیل خدمتِ خلق کا سفر جاری و ساری رکھے ہوئے مستحق افراد کی ہر شعبے میں مدد کے لیے کوشاں ہیں الفلاح فاؤنڈیشن عوام کو گھرراشن ودیگر شعبوں میں ان کی مدد کر رہی ہے۔

 رمضان راشن میں اب تک 120خاندانوں کو راشن ان کے گھر پہنچا چکے ہیں الفلاح یوتھ فاؤنڈیشن عیسیٰ خیل عوامی خدمت کے مشن پر گامزن ہے اور فلاحی منصوبوں کے ذریعے معاشرے کے ہر طبقے تک سہولت پہنچا رہی ہے ۔الفلاح فاؤنڈیشن کے صدر ظاہر محمود نے میڈیا کو بتایا کہ الفلاح پروجیکٹس میں الفلاح ہاؤس بلڈنگ فاؤنڈیشن کا مرکزی منصوبہ الفلاح ہاؤس تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے ۔

 

