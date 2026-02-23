انتظامیہ اپنی ہی جاری کردہ ریٹ لسٹ پر عملدرآمد کرانے میں ناکام
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا) انتظامیہ اپنی ہی جاری کردہ ریٹ لسٹ پر عملدرآمد کرانے میں ناکام، عوام مہنگائی کے رحم و کرم پر بھاگٹانوالہ میں اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں من مانی اضافے نے عوام کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے ۔ انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ ریٹ لسٹ پر عملدرآمد نہ ہونے کے باعث دکاندار سرکاری نرخوں کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنی مرضی کی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔مارکیٹ ذرائع کے مطابق پھلوں، سبزیوں اور گوشت کی قیمتیں سرکاری فہرست سے کہیں زیادہ وصول کی جا رہی ہیں، جس سے عام آدمی کا گھریلو بجٹ بری طرح متاثر ہو رہا ہے ۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر ریٹ لسٹ جاری کی جاتی ہے تو اس پر عمل یقینی بنانا بھی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے ، مگر عملی طور پر چیکنگ کا نظام غیر موثر دکھائی دیتا ہے ۔عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گراں فروشی کے خلاف فوری اور موثر کارروائی کی جائے ، بازاروں میں باقاعدہ نگرانی کی جائے اور سرکاری نرخوں پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے ۔