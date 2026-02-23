صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتظامیہ اپنی ہی جاری کردہ ریٹ لسٹ پر عملدرآمد کرانے میں ناکام

  • سرگودھا
انتظامیہ اپنی ہی جاری کردہ ریٹ لسٹ پر عملدرآمد کرانے میں ناکام

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا) انتظامیہ اپنی ہی جاری کردہ ریٹ لسٹ پر عملدرآمد کرانے میں ناکام، عوام مہنگائی کے رحم و کرم پر بھاگٹانوالہ میں اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں من مانی اضافے نے عوام کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے ۔ انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ ریٹ لسٹ پر عملدرآمد نہ ہونے کے باعث دکاندار سرکاری نرخوں کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنی مرضی کی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔مارکیٹ ذرائع کے مطابق پھلوں، سبزیوں اور گوشت کی قیمتیں سرکاری فہرست سے کہیں زیادہ وصول کی جا رہی ہیں، جس سے عام آدمی کا گھریلو بجٹ بری طرح متاثر ہو رہا ہے ۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر ریٹ لسٹ جاری کی جاتی ہے تو اس پر عمل یقینی بنانا بھی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے ، مگر عملی طور پر چیکنگ کا نظام غیر موثر دکھائی دیتا ہے ۔عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گراں فروشی کے خلاف فوری اور موثر کارروائی کی جائے ، بازاروں میں باقاعدہ نگرانی کی جائے اور سرکاری نرخوں پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر کے 175 واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب شہری صاف پانی سے محروم

رمضان میں میپکو کا بجلی فراہمی کنٹرول روم فعال

وہاڑی میں جدید کسٹمر فیسیلی ٹیشن سنٹر کا افتتاح

گیارہ کے وی تار سے کرنٹ، نوجوان جاں بحق

وارداتیں، شہر چوروں ،ڈاکوؤں کے سپر د ، پولیس بے بس

پنجاب گروپ آف کالجز کا سپورٹس گالا،طلبہ کی شرکت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ