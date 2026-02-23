صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مارکیٹ میں چکن، سبزیوں اور فروٹس کے نرخوں کی مانیٹرنگ

  • سرگودھا
بھلوال(نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر بھلوال کی جانب سے ریٹس کی کڑی مانیٹرنگااسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز ہرل کی جانب سے مارکیٹ میں چکن، سبزیوں اور فروٹس کے نرخوں کی مسلسل اور مؤثر مانیٹرنگ جاری ہے تاکہ شہریوں کو اشیائے ضروریہ مقررہ اور مناسب داموں پر دستیاب رہیں۔ فیلڈ ٹیمیں مختلف بازاروں کا دورہ کر کے سرکاری نرخنامے پر عملدرآمد کو یقینی بنا رہی ہیں۔

انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ ناجائز منافع خوری اور زائد نرخ وصول کرنے والوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائی کی جا رہی ہے ۔ اوور پرائسنگ پر جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں اور خلاف ورزی کے مرتکب افراد کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں، جبکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کیلئے قیمتوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے ۔

 

