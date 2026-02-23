عبدالمجید جٹ کیاپنی رہائش گاہ پر ایک پُروقار اور شاندار افطاری
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)معروف سیاسی وسماجی شخصیت عبدالمجید جٹ کی جانب سے اپنی رہائش گاہ پر ایک پُروقار اور شاندار افطاری کا اہتمام کیا گیا۔ اس بابرکت موقع پر بیرسٹر محسن شاہنواز رانجھا ،ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ بابر شہزاد رانجھا ،میاں شکیل احمد ،انصر سگھرانہ ،عباس شیرانہ ،چوہدری عادل پرویز آرائیں ،شہباز چدھڑ نے شرکت کی اور ماہِ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہوئے ۔
افطاری کے موقع پر باہمی محبت، اخوت اور بھائی چارے کا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا۔ شرکاء نے ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار ماحول میں روزہ افطار کیا اور ملکی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کیں۔ مقررین نے کہا کہ ایسی روحانی اور سماجی محافل نہ صرف دلوں کو قریب کرتی ہیں بلکہ معاشرے میں یکجہتی اور ہم آہنگی کو بھی فروغ دیتی ہیں۔آخر میں میزبان مجید جٹ نے تمام معزز مہمانوں کی آمد پر شکریہ ادا کیا۔ شرکاء نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجید جٹ کو اس نیکی کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق دے ۔