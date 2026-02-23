صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وردیاں بدلنے سے پہلے پولیس کے رویے تبدیل کئے جائیں ‘راؤ طاہر مشرف

  • سرگودھا
وردیاں بدلنے سے پہلے پولیس کے رویے تبدیل کئے جائیں ‘راؤ طاہر مشرف

بھلوال(نمائندہ دنیا) سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی راؤ طاہر مشرف نے کہا ہے کہ وردیاں بدلنے سے رویے نہیں بدلتے وردیاں بدلنے سے پہلے پولیس کے رویے تبدیل کیے جائیں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے اور عوام پولیس کو لوٹنے والوں کی بجائے اپنا محافظ تصور کرے جب تک عوام میں محافظ کا حقیقی تصور ذہن میں نہیں لایا جائے گا

اس وقت تک وردیاں تبدیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اصل بات رویوں کی ہے لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں مگر رویہ نہیں بھولتے جبکہ ہماری پولیس کا رویہ انتہائی ہتک آمیز ہوتا ہے۔ اور یہ خادم کی بجائے خود کو حاکم سمجھنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں راؤ طاہر مشرف نے کہا کہ اب وارڈنز کی وردیوں کی تبدیلی پر پانچ ہزار روپے فی ملازم خرچہ آ رہا ہے جو قوم سے وصول کیا جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریٹ لسٹیں نظر انداز، پھلوں کی قیمتیں بے قابو، خریدار پریشان

وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے اثرات علاقائی کردار پراہم : رانا مشہود

روزہ صبر، ہمدردی اور اتحاد کا درس دیتا :سیکرٹری اوقاف

وزیر ہاؤسنگ کی حلقے میں کھلی کچہری

نگہبان دسترخوان، خدمتِ خلق کا حسین امتزاج :ڈی جی فوڈ

فرنیچر انڈسٹری کے فروغ کیلئے بجٹ تجاویز طلب:سی ای او

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ