کمپنی ایس جی ایس ایس نے بھتہ خور سکیورٹی انچارج امیر بخش کو معطل کر دیا

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )، سیکورٹی کمپنی ایس جی ایس ایس نے بھتہ خور سیکورٹی انچارج امیر بخش کو معطل کر دیا ، واضح رہے کہ سیکورٹی انجارچ امیر بخش سیکورٹی سٹاف کی تنخواہوں سے ماہانہ 7ہزارو کی کٹوتی کر کے بھتہ وصول کر رہا اور انکار کی صورت میں انہیں ملازمت سے نکالنے کی دھمکیاں دیتا تھا

 ہسپتال انتظامیہ نے سیکورٹی انچارج امیر بخش کی بھتہ خوری کی شکایت پر سٹریجک گارڈز اینڈ سیکورٹی سیلوشن سروس کو اسکی کارستانیوں سے تحریری طور پر آگاہ کیا تھا جس پر ایس جی ایس ایس کے سینئر آپریشن منیجر لیفٹینٹ کرنل (ر)اعجاز احمد نے شکائت کا نوٹس لیتے ہوئے بھتہ خور سیکورٹی انچارج کی معطلی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ،نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہی امیر بخش سیکورٹی انچارج کی ذمہ داریاں واپس لے گئیں ،ابھی تک سیکورٹی کمپنی کی جانب سے نئے سیکورٹی انچارج کی تعیناتی عمل میں نہیں آئی ، بھتہ خور سیکورٹی انچارج سے نجات ملنے پر سیکورٹی سٹاف میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ۔

 

