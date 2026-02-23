ستھرا پنجاب پروگرام کی ٹیم نے صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کیلئے گرینڈ آپریشن
خوشاب(نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانز یب حسین لابر کی ہدایات پر کدھی کی یونین کونسل ہموکہ میں ستھرا پنجاب پروگرام کی ٹیم نے صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کیلئے گرینڈ آپریشن کیا ، آریشن کی براہ راست نگرانی ستھرا پنجاب پروگرام کے ڈسٹرکٹ انچارچ صائم وارث نے کی ۔
آپریشن کے دوران گاوں کے خالی پلاٹس اور دیگر اوپن ایریاز سے کوڑے کے ڈھیر اٹھا لئے گئے سڑکوں گلیوں اور تجارتی مراکز کے اطراف کی دستی جھاڑو سے مکمل صفائی کی گئی گندے پانی کی نکاسی کا عمل تیز کرنے کیلئے نالیوں کی ڈی سلٹنگ کی گئی اور ویسٹ کلیکشن کیلئے پورے گاوں میں مختلف مقامات پر کنٹینرز نصب کر دیئے گئے ، اس دوران واٹر فلٹریشن پلانٹس اور مساجد سمیت دیگر پرہجوم مقامات کی صفائی پر خصوصی توجہ دی گئی ،اور گھر گھر جا کر کوڑا اٹھانے کیلئے ستھرا پنجاب کا مستعد سٹاف تعینات کر دیا گیا۔