ہڈالی میں نئے تعینات کئے جانیوالے دونوں پٹواری معطل
خوشاب(نمائندہ دُنیا )اسسٹنٹ کمشنر خوشاب نے ہڈالی میں نئے تعینات کئے جانیوالے دونوں پٹواروں کو معطل کر دیا اس ضمن میں باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ۔
معطلی کی زد میں آنیوالے دونوں پٹواریوں زبیر سعود اور محمد اسلام کو فوری طور چارج چھوڑ کر اے سی آفس خوشاب رپورٹ کرنے کی ہدائت کی گئی ہے ،ذرائع کے مطابق دونوں پٹواریوں کوغفلت لاپرواہی اورو ڈیوٹی سے مسلسل غیر حاضر رہنے کی بنا پر عوامی شکایات کی روشنی میں معطل کیا گیا ہے ۔تحصیل انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک ہڈالی میں معطل ہونیوالے ان دونوں پٹواریوں کی جگہ کوئی نئی تعیناتی عمل میں نہیں لائی گئی۔