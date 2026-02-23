چیئرمین سہولت بازار کا بھلوال میں سہولت بازار کا دورہ
بھلوال(نمائندہ دنیا) وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے خصوصی احکامات کی روشنی میں چیئرمین سہولت بازار محمد افضل کھوکھر نے بھلوال میں قائم سہولت بازار کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز ہرل اور سہولت بازار کی پوری ٹیم بھی موجود تھی۔
دورے کے دوران چیئرمین سہولت بازار نے اشیائے خورونوش کی دستیابی، نرخ ناموں پر عملدرآمد، معیار اور صفائی کے انتظامات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ انہوں نے دکانداروں کو ہدایت کی کہ حکومت پنجاب کی مقرر کردہ قیمتوں پر عملدرآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز ہرل نے انتظامات پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سہولت بازار میں معیاری اور سستی اشیاء کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔چیئرمین سہولت بازار محمد افضل کھوکھر نے سہولت بازار ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے مانیٹرنگ کا عمل مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ عوامی حلقوں نے بھی سہولت بازار کے اقدامات کو سراہا اور حکومتی کاوشوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔