تاجر حافظ خواجہ محمد اشرف انتقال کر گئے
بھیرہ(نامہ نگار)تاجر حافظ خواجہ محمد اشرف انتقال کر گئے وہ انتہائی شریف النفس اور پابند صوم و صلوٰۃ اور انجمن تاجران کے خواجہ خرم شہزاد خواجہ محمد ذیشان اور خواجہ نعمان احمد کے ماموں تھے۔
ان کی نماز جنازہ جامع مسجد بگویہ بھیرہ میں مفتی شہر صاحبزادہ ابرار احمد بگوی نے پڑھائی جس میں سابق سٹی ناظم حاجی شیخ شوکت علی صراف بھیرہ پریس کلب کے صدر شاہین فاروقی سابق رکن ضلع کونسل سرگودھا راجہ مجاہد علی خان بکھر ناہیدہ محبوب الہی فاؤنڈیشن کے چیئرمین خواجہ زاہد نسیم ایڈووکیٹ کے سمیت شہر کی تاجر سیاسی سماجی شخصیات اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے مسجد مولوی رحیم بخش میں قران خوانی بھی کی گئی۔