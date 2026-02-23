مزدور رہنما قموس گل خٹک انتقال کر گئے
کمرمشانی (نمائندہ دنیا ) مزدور رہنما قموس گل خٹک انتقال کر گئے ۔کول مائنز لیبر یونینز کے بانی اور ملک کے معروف مزدور رہنما، قموس گل خٹک، جو متحدہ لیبر فیڈریشن کے مرکزی سیکرٹری جنرل بھی رہے ، رضا الٰہی سے وفات پا گئے ہیں۔
ان کی وفات سے مزدور تحریک بالخصوص کول مائنز ورکرز ایک مخلص، نڈر اور بااصول قائد سے محروم ہو گئی ہے ، خادمِ مزدور راسعید خٹک چیئرمین پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن (پنجاب) نے مرحوم کے فرزند اور معروف مزدور رہنما، محمد اصف خٹک(صدر، متحدہ لیبر فیڈریشن سندھ) سے ٹیلیفونک رابطہ کے دوران گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔