صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مزدور رہنما قموس گل خٹک انتقال کر گئے

  • سرگودھا
مزدور رہنما قموس گل خٹک انتقال کر گئے

کمرمشانی (نمائندہ دنیا ) مزدور رہنما قموس گل خٹک انتقال کر گئے ۔کول مائنز لیبر یونینز کے بانی اور ملک کے معروف مزدور رہنما، قموس گل خٹک، جو متحدہ لیبر فیڈریشن کے مرکزی سیکرٹری جنرل بھی رہے ، رضا الٰہی سے وفات پا گئے ہیں۔

 ان کی وفات سے مزدور تحریک بالخصوص کول مائنز ورکرز ایک مخلص، نڈر اور بااصول قائد سے محروم ہو گئی ہے ، خادمِ مزدور راسعید خٹک چیئرمین پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن (پنجاب) نے مرحوم کے فرزند اور معروف مزدور رہنما، محمد اصف خٹک(صدر، متحدہ لیبر فیڈریشن سندھ) سے ٹیلیفونک رابطہ کے دوران گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

افطار کے وقت ٹریفک نظام درہم برہم، لمبی قطاریں، شہریوں کو شیدید مشکلات کا سامنا

پابندی کے باوجود پولی تھین بیگز کا استعمال جاری

معیاری تعلیم، کردار سازی پر توجہ دی جائے ، سی ای او ایجوکیشن

ڈپٹی کمشنر کا الائیڈ ہسپتال کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ

چنیوٹ:کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، ترقیاتی کاموں پر زور

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کی زیر صدارت صفائی اور بیوٹیفکیشن اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ