دو پارٹیوں شکررنجی ختم کروا کر صلح کروا دی

  • سرگودھا
دو پارٹیوں شکررنجی ختم کروا کر صلح کروا دی

کندیاں(نمائندہ دنیا )گزشتہ روز معززینِ علاقہ کی انتھک کوششوں اور مخلصانہ کاوشوں کے نتیجے میں ایک دیرینہ اختلاف خوشگوار انجام تک پہنچا اور صلح و صفائی کیساتھ اختتام پذیر ہوا۔

اویس خان نیازی ایڈووکیٹ اور غلام شبیر ڈی سی آرائیں کے درمیان پیدا ہونے والی شکررنجی ختم کروا کر دونوں فریقین میں صلح کروا دی۔صلح کی تقریب میں دونوں برادریوں کے افراد نے بھرپور شرکت کی، اور دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر تمام شکوے ، شکایتیں اور رنجشیں ختم کر دیں۔ یہ منظر واقعی قابلِ تقلید اور خوش آئند تھا۔

 

