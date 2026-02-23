صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل کمیٹی بھیرہ کی عمارت سے ملحق واٹر فلٹریشن پلانٹ گزشتہ ایک ہفتے سے خراب

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار)میونسپل کمیٹی بھیرہ کی عمارت سے ملحق واٹر فلٹریشن پلانٹ گزشتہ ایک ہفتے سے خراب ہے ، جس کے باعث ماہِ رمضان المبارک کے مقدس ایام میں بھی شہر کی نصف آبادی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے مخیر شخصیت کی جانب سے عطیہ کردہ اس واٹر فلٹریشن پلانٹ کا انتظام میونسپل کمیٹی بھیرہ نے ایک این جی او اب پانی کے سپرد کر رکھا ہے۔

ذرائع کے مطابق رابطہ کرنے پر متعلقہ این جی او نے پلانٹ کی خرابی سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے ، جس پر شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے ۔عوامی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری نوٹس لیتے ہوئے فلٹریشن پلانٹ کو فعال کرائیں۔ تاکہ شہریوں کو صاف پانی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔اور خرابی کے زمہ داروں کے خلاف کاروائی کریں

 

