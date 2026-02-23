صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اساتذہ کو عزت گاؤن پہنانے سے نہیں بلکہ مسائل حل کرنے سے ملے گی،مشتاق احمد خان

  • سرگودھا
اساتذہ کو عزت گاؤن پہنانے سے نہیں بلکہ مسائل حل کرنے سے ملے گی،مشتاق احمد خان

موچھ (نمائندہ دنیا)اساتذہ کو عزت گاؤن پہنانے سے نہیں بلکہ مسائل حل کرنے سے ملے گی ۔ارباب اختیار ایک طرف استاد کی عزت بڑھانے کے دعوے کر رہے ہیں دوسری طرف اسے سڑکوں پر ذلیل کر رہے ہیں ۔

اگر حکومت پنجاب واقعی اساتذہ کے ساتھ مخلص ھے اورانکی عزت و توقیر میں اضافہ چاہتی ھے تو پنشن رولز میں ترامیم واپس لے ، LPR اور 17Aکا حق بحال کرے ۔ان خیالات کا اظہارحافظ مشتاق احمد خان صدر انجمن اساتذہ پاکستان ضلع میانوالی نے ایک اخباری بیان میں کیا ۔انہوں نے مزید کہا کہ گاؤن پہننے کی پابندی کرنی بھی ھے تو صرف یونیورسٹی،کالجز اور ہایئر کلاسز پڑھانے والے اساتذہ اور سربراہان ادارہ کی حد تک کرائی جائے ۔

 

