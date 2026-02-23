یوٹرن کی مناسب جگہ پر عدم دستیابی شہریوں کیلئے عذاب بن گئی
بھاگٹانوالہ(نمائندہ دنیا)یوٹرن کی مناسب جگہ پر عدم دستیابی شہریوں کے لیے عذاب بن گئی، جبکہ خودساختہ یوٹرن استعمال کرنے پر درجنوں شہریوں کو گرفتار کرکے حوالات میں بند کردیا گیا۔
شہریوں نے انتظامیہ کی کارکردگی پر شدید سوالات اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے بنیادی سہولت فراہم کی جائے ، پھر قانون کا اطلاق کیا جائے ۔تفصیلات کے مطابق بھاگٹانوالہ کی مرکزی شاہراہ پر باقاعدہ اور محفوظ یوٹرن کی عدم موجودگی کے باعث شہری مجبوری میں خودساختہ یوٹرن استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ ٹریفک کے دباؤ اور طویل فاصلے طے کرنے سے بچنے کیلئے شہری عارضی راستے اختیار کرتے ہیں۔