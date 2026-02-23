تلخ کلامی فائرنگ اور تشدد کے ذریعے موذن عبا س کو زخمی کر دیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فائرنگ کے مختلف واقعات کے دوران سیٹلائٹ ٹاؤن میں تلخ کلامی پر عبداﷲ وغیرہ نے فائرنگ اور تشدد کے ذریعے موذن عبا س کو گھائل کر دیا،جبکہ لک موڑ کے علاقہ میں مقدمہ بازی کی رنجش پر وقاص نے ساتھیوں کے ہمراہ فائرنگ کر کے عبدالرحمان کو مضروب کر دیا اور فرار ہو گئے۔
