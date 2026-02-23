صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تلخ کلامی فائرنگ اور تشدد کے ذریعے موذن عبا س کو زخمی کر دیا

  • سرگودھا
تلخ کلامی فائرنگ اور تشدد کے ذریعے موذن عبا س کو زخمی کر دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فائرنگ کے مختلف واقعات کے دوران سیٹلائٹ ٹاؤن میں تلخ کلامی پر عبداﷲ وغیرہ نے فائرنگ اور تشدد کے ذریعے موذن عبا س کو گھائل کر دیا،جبکہ لک موڑ کے علاقہ میں مقدمہ بازی کی رنجش پر وقاص نے ساتھیوں کے ہمراہ فائرنگ کر کے عبدالرحمان کو مضروب کر دیا اور فرار ہو گئے۔

 فائرنگ کے مختلف واقعات کے دوران سیٹلائٹ ٹاؤن میں تلخ کلامی پر عبداﷲ وغیرہ نے فائرنگ اور تشدد کے ذریعے موذن عبا س کو گھائل کر دیا،جبکہ لک موڑ کے علاقہ میں مقدمہ بازی کی رنجش پر وقاص نے ساتھیوں کے ہمراہ فائرنگ کر کے عبدالرحمان کو مضروب کر دیا اور فرار ہو گئے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

افطار کے وقت ٹریفک نظام درہم برہم، لمبی قطاریں، شہریوں کو شیدید مشکلات کا سامنا

پابندی کے باوجود پولی تھین بیگز کا استعمال جاری

معیاری تعلیم، کردار سازی پر توجہ دی جائے ، سی ای او ایجوکیشن

ڈپٹی کمشنر کا الائیڈ ہسپتال کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ

چنیوٹ:کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، ترقیاتی کاموں پر زور

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کی زیر صدارت صفائی اور بیوٹیفکیشن اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ