افسران کے غیر متوازی اخراجات اور ان کی تفصیلات بروقت نہ بھجوانے پر تشویش

  • سرگودھا
افسران کے غیر متوازی اخراجات اور ان کی تفصیلات بروقت نہ بھجوانے پر تشویش

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ نے محکمہ صحت، ایجوکیشن ،فنانس،ریونیو سمیت دیگر انتظامی دفاتر میں ضلعی و تحصیل افسران کے غیر متوازی اخراجات اور ان کی تفصیلات بروقت نہ بھجوانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ضلعی حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ متعلقہ ریکارڈ بھی بروقت نہیں بھجوایا جا تا۔

حالیہ تین ماہ کی سٹیٹمنٹ التواء کا شکار ہے لہذا ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ پاور رکھنے والے افسران کو اخراجات میں توازن کے ساتھ ساتھ اس امر کا بھی پابند بنایا جائے کہ وہ متعلقہ ریکارڈ بروقت اکاؤنٹ آفس بھجوائیں۔

 

