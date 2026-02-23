ایف بی آر کا ٹارگٹ مکمل نہ ہونے پر متعلقہ افسران کو سخت ایکشن لینے کی ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکام نے خصوصی آڈٹ کے دوران سٹیمپ ڈیوٹی، سی و ی ٹی ، رجسٹریشن فیس، ایڈوانس ٹیکس سمیت آبیانہ، تاوان کی وصولی کے حوالے سے ایف بی آر کی بھجوائی گئی فہرستوں کے مطابق ٹارگٹ مکمل نہ ہونے پر متعلقہ افسران کو سخت ایکشن لینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
ذرائع کے مطابق متذکرہ امور میں آڈٹ ٹیموں نے سامنے آنیوالے اعتراضات کی تفصیل بھی ریونیو ڈیپارٹمنٹ کو ارسال کی اور بتایا گیا ہے کہ بار بار ہدایات کے باوجود متعلقہ ملازمین ریکارڈ دبانے کے ساتھ ساتھ یہ وصولیاں قومی خزانے میں جمع نہیں کروا رہے ،اور آڈٹ اعتراضات دور کرنے کے سلسلہ میں مسلسل لعت و لعل سے کام لیا جا رہا ہے ۔