  • سرگودھا
زردا ر ی نے سب سے بڑ ھ کر بہادری سے جیل کا ٹی ،تسنیم ا حمد قریشی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈو یثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا ہے کہ مفاہمت کی سیاست کے بے تاج با دشا ہ صد ر آصف علی زرد ا ر ی نے 14سال جیل کا ٹی اور کبھی نہیں کہا کہ مجھے ملک سے با ہر بھیجا جا ئے آ صف علی زردا ر ی نے سب سے بڑ ھ کر بہادری سے جیل کا ٹی جیلوں میں مشکلا ت تو آ تی ہی ہیں۔

 ا ن کا واویلا سمجھ سے با ہر ہے پاکستا ن تحریک انصاف آ ج ہر چیز پر سیاست کر ر ہی ہے جب انہیں کہا گیا کہ عمران کا علا ج اپنے سامنے کر وا لیں تب پی ٹی آئی میں سے کو ئی بھی سامنے نہیں آ یا پی ٹی آئی کو پیپلزپارٹی کی قیا د ت کی تقلید کر تے ہو ئے ملک قوم اور جمہو ر یت کے لیے قر با نیاں دینے کا ا یجنڈا اپنا نا چا ہیے ۔

 

