ماہ صیام میں دل کھول کر مستحقین کی مدد کریں،پروفیسر ساجد غوری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پروفیسر ساجد غوری نے کہا ہے کہ رحمتوں، برکتوں اور بخشش والا مہینہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے ، اﷲ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے اس نے ہمیں ہماری زندگی میں رمضان پھر عطاء کیا ہے ۔
پھلروان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ساجد غوری نے کہا کہ ماہ صیام میں دل کھول کر مستحقین کی مدد کریں، کسی ضرورت مند کے کام آنا بڑی نیکی ہے ، انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے ، بڑھتی ہوئی مہنگائی سے غریب مزدور محنت کش شدید متاثر ہیں۔، انہوں نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کرنے والوں کو یاد رکھنا ہو گا۔