صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہ صیام میں دل کھول کر مستحقین کی مدد کریں،پروفیسر ساجد غوری

  • سرگودھا
ماہ صیام میں دل کھول کر مستحقین کی مدد کریں،پروفیسر ساجد غوری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پروفیسر ساجد غوری نے کہا ہے کہ رحمتوں، برکتوں اور بخشش والا مہینہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے ، اﷲ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے اس نے ہمیں ہماری زندگی میں رمضان پھر عطاء کیا ہے ۔

 پھلروان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ساجد غوری نے کہا کہ ماہ صیام میں دل کھول کر مستحقین کی مدد کریں، کسی ضرورت مند کے کام آنا بڑی نیکی ہے ، انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے ، بڑھتی ہوئی مہنگائی سے غریب مزدور محنت کش شدید متاثر ہیں۔، انہوں نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کرنے والوں کو یاد رکھنا ہو گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریٹ لسٹیں نظر انداز، پھلوں کی قیمتیں بے قابو، خریدار پریشان

وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے اثرات علاقائی کردار پراہم : رانا مشہود

روزہ صبر، ہمدردی اور اتحاد کا درس دیتا :سیکرٹری اوقاف

وزیر ہاؤسنگ کی حلقے میں کھلی کچہری

نگہبان دسترخوان، خدمتِ خلق کا حسین امتزاج :ڈی جی فوڈ

فرنیچر انڈسٹری کے فروغ کیلئے بجٹ تجاویز طلب:سی ای او

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ