پیشہ ور بھکاریو ں کی بھرمار،سیزن کمانے کیلئے مختلف علاقوں میں ڈیرے ڈال لئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث پیشہ ور بھکاریو ں کی بھرمار،سیزن کمانے کیلئے مختلف علاقوں میں ڈیرے ڈال لئے اور انہیں کنٹرول کرنا ایک چیلنج بن کر رہ گیا ہے ۔
تفصیل کے مطابق گداگر ی کے خاتمہ کیلئے رمضان المبارک سے قبل چند دنوں تک پکڑ دھکڑ اور مقدمات کے اندراج کا سلسلہ جاری رہا مگر رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی پیشہ ور بھکاریوں کاقلع قمع کرنے کیلئے کسی قسم کی حکمت عملی وضع نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھکاری گینگز نے پنجے گاڑھ لئے ہیں ، شہریوں کا کہنا ہے کہ پیشہ ور بھکاریوں کے خاتمہ کیئے بھرپور مہم چلانے کیلئے ارباب اختیار فوری طور پر اقدامات اٹھائیں۔