فوڈ سیفٹی و کنزیومر پروٹیکشن سلمیٰ بٹ نے رمضان کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے سرگودھا کا دورہ کیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی معاونِ خصوصی برائے فوڈ سیفٹی و کنزیومر پروٹیکشن سلمیٰ بٹ نے رمضان المبارک کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے سرگودھا کا دورہ کیا۔
انہوں نے رمضان سہولت بازار، ریڑھی بازار شاہین چوک اور دیگر مارکیٹوں کا تفصیلی معائنہ کیا جبکہ ڈی سی آفس میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کے جائزہ اجلاس کی صدارت بھی کی۔ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چوہدری نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع بھر میں 75 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈ میں سرگرم ہیں۔ ہر بڑے مال میں ڈی سی کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے جہاں اشیائے خورونوش مقررہ نرخوں پر وافر مقدار میں دستیاب ہیں۔ گراں فروشی کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں