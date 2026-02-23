صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرنل شہزادگل اور سپا ہی کر ا مت شا ہ کو خرا ج عقید ت

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے بنوں میں دہشت گر د ی کے دو را ن جا م شہا د ت نو ش کر نے وا لے کرنل شہزادگل اور سپا ہی کر ا مت شا ہ کو ز بر د ست الفا ظ میں خرا ج عقید ت پیش کر تے ہو ئے کہا کہ ا ن شہدا ء نے اپنی جا ن د ے کے فتنہ ا لخوارج کے دہشتگر دوں کے مذ مو م عزا ئم کو نا کا م بنا یا رمضا ن المبا ر ک کے مہینہ میں بھی خوا ر ج کی افغانستا ن سے دہشت گر دا نہ سر گر میاں جا ر ی جو رمضا ن المبا ر ک کے تقدس کی پا ما لی ہے۔

 

 ہما ر ی افوا ج دہشت گر د ی کے نا سور کو جڑ سے ا کھاڑ نے کیلئے قر با نیوں کی تاریخ رقم کر ر ہی ہے دہشتگر دی کے خلا ف جنگ میں کامیابی کے سوا کو ئی آ پشن نہیں ۔

 

